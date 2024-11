Votation : deux regards jurassiens sur la réforme du bail

Le droit du bail sera aussi au menu des nombreuses votations prévues le 24 novembre. La population suisse est appelée à se prononcer sur deux réformes. La première veut permettre aux propriétaires de résilier plus facilement le bail d’un bien pour leur propre usage. La seconde a pour objectif de durcir les conditions de la sous-location. Ces deux objets suscitent une opposition classique entre les associations de défense des propriétaires qui les soutiennent et celles des locataires qui les rejettent.





Un besoin propre revu

Concernant la première réforme, il est aujourd’hui possible de résilier un bail de manière anticipée à condition que le propriétaire fasse valoir un besoin propre « urgent ». La révision prévoit de faire tomber l’urgence et de parler de besoin propre « important et actuel », mesuré sur la base d’une évaluation objective. Noémie Chiffelle Lachat, juriste à l’ASLOCA TransJura, l’association de défense des locataires, estime que la notion est trop floue et regrette que les propriétaires puissent résilier plus facilement les baux. Elle dénonce un affaiblissement des droits des locataires.

Le président de la Chambre immobilière jurassienne, Benoît Brêchet, réfute cet argument. Selon lui, le projet a uniquement pour objectif de concrétiser dans le code des obligations la jurisprudence fédérale qui est déjà appliquée. Le défenseur des propriétaires ajoute que les locataires bénéficieront toujours des procédures qui permettront de « contester la résiliation et de demander une prolongation du bail ».