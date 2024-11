A la table de la Saint-Martin avec Philippe Soltermann

Le goût du terroir

Ce qui attire des visiteurs en dehors des frontières jurassiennes, c’est aussi le goût selon Philippe Soltermann : « On a encore des goûts spécifiques à la Saint-Martin. » Alors que les supermarchés proposent des produits du monde entier à longueur d’année, la « consommation nous échappe ». Au fur et à mesure, « on perd le goût des aliments et la Saint-Martin, c’est le goût du terroir. C’est un patrimoine, le patrimoine du goût. C’est quelque chose qui devrait se transmettre », selon Philippe Soltermann. /ncp