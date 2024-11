Le Swiss Series Award pour « Les Indociles »

La série télévisée « Les Indociles » décroche une distinction nationale. L’équipe qui a réalisé et écrit les cinq épisodes, dont le Jurassien Camille Rebetez, a reçu vendredi soir le Swiss Series Award. Le prix a été remis dans le cadre du Geneva International Film Festival (GIFF). Douze autres séries étaient en lice pour cette récompense dotée de 20'000 francs qui est attribuée par un jury international. Ce dernier est notamment composé de représentants de plusieurs chaines de télévision européennes, comme Canal+ en France ou la RTBF en Belgique. « C’est une surprise, car je n’appartiens pas au monde du cinéma et de la série. J’ai eu l’occasion de développer ce projet et de le suivre pendant cinq ans. Mais c’est un monde qui m’est inconnu », indique le scénariste Camille Rebetez qui a créé la bande dessinée avec le dessinateur Pitch Comment.