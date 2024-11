Un nouveau record pour Moutier Expo

Moutier Expo bat un nouveau record de fréquentation. La 46e édition de la manifestation se termine dimanche soir au Forum de l’Arc. Selon les organisateurs, quelque 21'000 visiteurs ont répondu présents, soit environ 1'000 de plus que l’an dernier. Cette année, le thème retenu était « Moutier Expo passe à la couleur » et les radios RFJ et RJB les invitées d’honneur. Le directeur de l’événement, Pierre Egger, évoque un bilan très positif. « Il y a un engouement, c’est quelque chose que les gens attendent chaque année. Les commerçants et artisans se donnent beaucoup de peine sur les stands et les visiteurs sont attentifs à cela », souligne le responsable. Si la manifestation compte une liste d’attente avec une trentaine d’exposants, le comité d’organisation n’envisage pas pour l’instant de s’agrandir et d’investir le deuxième étage du Forum de l’Arc.