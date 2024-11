L’Appart’, le bar où vous pourrez repartir avec la déco

Tout sera de seconde main, et « si vous venez boire un café, vous n’aurez pas la même tasse que votre ami », sourit Sarah qui se réjouit déjà du « kiff » d’aller chiner pour renouveler régulièrement le mobilier. Un concept inédit dans la région. « Mais ça existe ailleurs, plutôt en France, quelques endroits en Suisse aussi. On est convaincu par notre concept qui nous anime tellement que l’on n’a plus peur, même si on est conscientes du défi », confie Camille Guillod qui ne voit pas non plus la concurrence en vieille ville comme un obstacle.







Un amour pour la vieille ville

« La concurrence est rude, on le sait, on va aussi développer d’autres choses qui ne se font pas ailleurs. Mais le but est surtout d’allier nos forces entre commerçants pour faire venir du monde en vieille ville. Beaucoup de choses se développent actuellement vers la gare. On a connu la vieille ville il y a quelques années où c’était l’endroit où les gens se retrouvaient. Notre idéal est qu’ils s’y retrouvent encore », poursuit Camille. Le lieu exact est pour l’heure tenu secret et sera dévoilé ces prochaines semaines sur leurs réseaux sociaux où fleurissent depuis quelque temps des vidéos dévoilant leur projet. « C’est dans un bar qui se libère, mais il y en a quelques-uns... On donne un indice parce qu’on aime les jeux de piste : ce sera à 152 mètres de RFJ », soufflent les deux futures tenancières. Avis aux curieux... que le concept risque d’ailleurs d’attirer ! /jpi