La COP29 s'ouvre à Bakou, bras de fer en vue sur le financement

La 29e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte lundi en Azerbaïdjan par un appel à la coopération mondiale, six jours après la réélection de Donald Trump. Cela alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement.

« Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment », a lancé le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell, en ouverture de l'énorme conférence à Bakou, sur les bords de la mer Caspienne, sans jamais mentionner le pays dont le nom est ici sur toutes les lèvres : les États-Unis.

L'enjeu principal de cette COP, qui durera jusqu'au 22 novembre, est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement afin qu'ils se développent sans charbon ni pétrole, et puissent affronter plus de canicules et d'inondations. Aujourd'hui de 116 milliards de dollars par an (en 2022), le nouvel engagement doit se chiffrer en milliers de milliards annuels, réclament les pays pauvres.

Ordre de grandeur irréaliste

Mais les Occidentaux jugent cet ordre de grandeur irréaliste pour leurs finances publiques.

Le président de la COP29 Moukhtar Babaïev a évoqué des « centaines de milliards » dans son discours d'ouverture lundi, mais aucun négociateur n'a dévoilé ses cartes. Des délégués ont négocié jusqu'à 4H du matin dans la nuit de dimanche à lundi.

Revendications pour les communautés vulnérables

Une délégation suisse participe à cette COP29 avec de nombreuses ONG. Les représentants d’Action de Carême ont fait le voyage, accompagnés de plusieurs membres d’organisations partenaires au Brésil, en Colombie et aux Philippines. Une des revendications : rendre les flux financiers accessibles « pour les communautés les plus vulnérables et les plus touchées par le changement climatique », détaille à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, le responsable énergie et justice climatique chez Action de Carême, David Knecht.