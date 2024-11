Le Centre et les Vert’libéraux ne pensent pas à la fusion dans le Jura

Une fusion entre Le Centre et les Vert’libéraux n’est pas à l’ordre du jour dans le Jura. Les sections cantonales des deux partis ont un point de vue identique concernant un récent sondage réalisé par Le Centre suisse. Ce dernier a publié samedi les résultats d’une enquête commandée à l’institut gfs.bern et menée auprès de ses membres et de la population en général. Dans le document, l’idée d’une éventuelle fusion avec le PVL divise les partisans de la formation de centre droit. 43% des sondés considèrent une fusion comme une idée « très bonne » ou « plutôt bonne » alors qu’ils sont 45% « contre » ou « plutôt contre ».





Dans le Jura, il n’y a pas de débat

« La fusion, on n’en est pas là », nous a indiqué lundi matin le président du Centre Jura. Mathieu Cerf a ajouté entretenir « de bons contacts avec le PVL Jura ce qui se traduit par des votes qui se rejoignent au Parlement. »

Le son de cloche est semblable chez les Vert’libéraux jurassiens. Leur président nous a assuré qu’une fusion « n’est pas un sujet d’actualité » et qu’il a même été surpris d’apprendre que cette thématique a été abordée dans le sondage. Pour Didier Receveur, il s’agit peut-être d’une stratégie centriste au niveau national pour « essayer de se verdir et de donner une image plus progressiste. » /nmy