Le ramassage des feuilles mortes, une question de sécurité

La période de ramassage varie grandement en fonction des conditions météorologiques : « Si les conditions météo sont venteuses, les feuilles se retrouvent plus vite à terre », détaille Didier Luginbühl. Au contraire, lorsqu’il y a peu de vents et de précipitations, les arbres tardent à se dénuder et le travail de la voirie s’étend ainsi sur une période plus longue.

Dans tous les cas, la tâche est conséquente selon le chef des services techniques de Haute-Sorne. À tel point qu’une personne dédie l’entièreté de son temps de travail au déblayage des 56 km de route de la commune. Un travailleur « au bénéfice d’un contrat à durée déterminé pour l’entretien des routes », précise Didier Luginbühl.