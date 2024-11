Une décennie à l’écoute des personnes psychiquement atteintes

Triangle, association qui propose des rencontres sur la santé mentale et rassemble malades, proches et soignants, fête sa première décennie ce mardi. Catherine Corbat Humberset, co-organisatrice de Triangle et proche d’une personne qui souffre de maladie psychique, explique qu’à sa création, la démarche était « totalement novatrice » dans la région. Triangle aborde des thèmes comme l’impact de la maladie sur les familles, le regard des autres, la gestion du budget, etc. L’objectif est de rassembler malades, proches et professionnels. « Pour pouvoir aller vers le rétablissement, il faut vraiment qu’il y ait une collaboration (…) Pendant longtemps, les familles ont été laissées de côté », estime Catherine Corbat Humberset. Caritas, Pro Infirmis, Pinos, l’Unité d’accueil psycho-éducative et l’association de proches A3 Jura sont parties prenantes de Triangle et fêteront ce mardi soir les 10 ans de l’Association. « Et si on parlait d'amour ? Santé psychique et vie affective » sera le thème de la soirée d’échange qui se tient à 18h à la rue du puits 6 à Delémont dans les locaux de Pro Infirmis. /mmi