Une expo pour imaginer l’avenir de Bellelay

L’avenir du site de l’abbaye de Bellelay vu par des étudiants. C’est ce que propose une exposition depuis lundi à la Couronne de Sonceboz. Ces étudiants en architecture de la Haute école bernoise ont dû s’intéresser à trois bâtiments situés près de l’ancien couvent, à savoir le pavillon Waldau, la blanchisserie et deux petites remises. « On trouvait intéressant de mettre les étudiants en situation de réfléchir sur un site historique qui se cherche encore un avenir », explique Géraldine Guesdon, responsable paysage & patrimoine pour le Parc régional Chasseral. Les futurs architectes n’ont pas eu carte blanche et ont dû suivre certaines directives, comme de travailler sur des projets d’habitation ou de prendre en compte la transformation climatique d’un bâtiment. « Ils ont aussi réfléchi au site dans sa globalité. Comment les bâtiments fonctionnent les uns par rapport aux autres, comment la qualité paysagère peut être un atout de valorisation du site », indique encore Géraldine Guesdon.