Fox Kijango rend hommage aux victimes des attentats du 13 novembre

Un « hymne à l’espoir », plutôt qu’un requiem. Neuf ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre à Paris, Fox Kijango rend hommage aux victimes avec la sortie ce mercredi d’un titre, intitulé « Ris pas ». La chanson est accompagnée d’un clip, composé d’images tournées dans la capitale française les jours suivant les attentats. L’artiste jurassien était sur place le 13 novembre et raconte : « Le lendemain matin, j’ai pris ma caméra et je me suis baladé dans Paris qui était vide (…) On n'avait encore jamais vu Paris comme ça : peuplé de fantôme, la tête basse ».

En rentrant dans le Jura en TGV, Fox Kijango écrit les paroles et les arrangements musicaux. « J’avais besoin de lâcher cette pression, parce que c’était quand même très fort émotionnellement », confie-t-il.