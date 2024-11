Commentaire : le choix de la raison pour l’UDC Moutier

Entre le cœur et la raison, la majorité des membres de l’UDC Moutier ont manifestement choisi la raison. Leur intégration dans l’UDC Jura marque un tournant dans la vie politique prévôtoise et plus largement dans celle du canton du Jura. Les plus pessimistes estimaient que les tensions liées à la Question jurassienne continueraient à agiter la vie politique à Moutier. Les plus raisonnables tablaient sur une législature pour trouver un nouvel équilibre issu du transfert de la cité prévôtoise. Au final, une certaine forme de « normalité » pourrait bien s’imposer plus rapidement. Si tel est le cas, le mérite en reviendra en bonne partie à l’UDC Moutier et à l’UDC Jura. Les deux partenaires ont compris qu’il était temps de tourner la page, de jeter les rancunes à la rivière et de s’inscrire dans un avenir désormais jurassien. Le pragmatisme n’exclut toutefois par les calculs, au contraire. L’UDC Moutier sait très bien que ressasser le passé l’aurait condamnée à la marginalité. De son côté, l’UDC Jura compte aussi sur l’arrivée de Moutier pour assouvir ses ambitions électorales. Quand les intérêts partisans rejoignent l’intérêt général, il ne reste qu’à le saluer… et à souhaiter à l’UDC Moutier la bienvenue dans la famille jurassienne… /fco