Fermeture de la prison de Porrentruy : des craintes et de nouvelles perspectives

Si le maire est conscient de la situation liée aux conditions de détention à Porrentruy, il entend rester attentif à plusieurs aspects. « On nous a toujours dit qu’il était important d’avoir le Ministère public à proximité des prisons. Aujourd’hui, il est essentiel et primordial que la justice et le Ministère public restent à Porrentruy. C’est important que le Gouvernement se positionne clairement sur ses intentions », ajoute Philippe Eggertswyler.





Un potentiel au niveau touristique

Le maire de Porrentruy espère aussi que les autorités de la ville seront intégrées au groupe de travail qui sera mis en place pour réfléchir à l’avenir des locaux actuellement occupés par la prison. Phillipe Eggertswyler estime quoiqu’il en soit que le site présente un réel potentiel en matière de tourisme. L’avis est partagé par le directeur de Jura Tourisme. « Ça peut ouvrir des perspectives d’un point de vue de la valorisation touristique. Il y a déjà eu des projets émis à une certaine époque. On parlait d’hébergement et de restauration. Je pense qu’il faut reprendre cela au gout du jour pour réévaluer les possibilités », conclut Guillaume Lachat.