L’Espace Jeunes Franches-Montagnes aura plus d’argent des communes

C’est une première dans l’histoire de l’Espace Jeunes Franches-Montagnes. Le centre d’accueil pour les jeunes du district situé au Noirmont recevra plus d’argent de la part des communes franc-montagnardes. Le syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) a répondu favorablement jeudi soir en assemblée générale à Soubey à la demande de l’association d’adapter les contributions communales, un point ajouté à l’ordre du jour avant le début de la séance. Il octroiera à l’avenir 35'000 francs par an à l’entité, soit 5'000 francs supplémentaires. Ce montant inscrit au budget de l’association, qui a fêté ses 20 ans cette année, n’avait pas évolué depuis sa création. Ce nouvel appui financier permettra notamment de défrayer certains postes bénévoles comme celui de président, de secrétaire et de comptable. Il autorisera aussi l’association à diminuer les contributions demandées aux jeunes pour participer à diverses animations.

Le SCFM a aussi accepté d’augmenter la limite pour des dépassements de subvention de 35'000 à 40'000 francs dans des cas exceptionnels, comme la couverture de coûts imprévus, la rémunération de stagiaires et le financement d’un solde de 2'100 francs en lien avec les festivités des 20 ans de l’Espace Jeunes Franches-Montagnes.

Notez que les subventions communales sont endossées par les communes selon une clé de répartition qui se base notamment sur le lieu d’habitation des jeunes qui fréquentent le centre d’accueil. Ainsi, le Noirmont prend en charge 70% du montant annuel alors que certaines, comme Soubey, sont à moins de 1%. /nmy