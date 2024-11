Le CAFF modernise son approche envers les femmes migrantes et leurs familles

Après une vingtaine d'années sans grande réforme, le CAFF se modernise. Le Centre d'animation et de formation pour les femmes et les familles a revu son concept, son site internet et son identité visuelle. Cet organisme qui fait partie de l'AJAM (Association jurassienne d'accueil des migrants) propose des cours de français et animations pour les femmes migrantes et un espace d'accueil pour leurs enfants. Face à la nouvelle donne migratoire et une chute du bénévolat (33 bénévoles début 2023, moins d’une quinzaine actuellement), le CAFF s’est notamment davantage professionnalisé et compte désormais 5,3 EPT sur ses deux sites de Porrentruy et Delémont, contre 2,8 EPT auparavant.







Des professionnelles pour chaque prestation

« Il y a désormais une présence professionnelle lors de chacune des prestations du CAFF », explique la coordinatrice Juliette Kohler. Les cours de français, par le passé parfois assurés par des bénévoles, sont désormais dispensés par des professionnelles, ce qui permet aussi de répondre au mieux aux besoins des participantes qui étaient plus de 250 en 2023. « Avec le conflit en Ukraine notamment, on a dû prendre en compte l’arrivée de migrantes mieux formées, parfois plus âgées qu’à l’accoutumée. Certaines ont un niveau universitaire. Nos cours de français ne s’arrêtent donc plus au niveau A1 mais A2 qui permet d’offrir un suivi à un plus grand nombre de personnes », explique Vanessa Brandt, référente du secteur animation au CAFF de Porrentruy.