Le vide-dressing de Saignelégier ne désemplit pas

La seconde main ne s’essouffle pas dans les Franches-Montagnes. Le vide-dressing de Saignelégier vivra sa dixième édition samedi de 9h à 17h à la salle paroissiale protestante située sous le temple. L’événement se tient deux fois par an, au printemps et en automne. Il a vu le jour en mars 2017 sous l’impulsion des Franc-Montagnardes Sylvine Boillat, Maude Boillat et Pamela Sauser.

A l’époque, le rendez-vous attirait une dizaine de vendeurs et proposait environ 400 articles. Cette année, 75 particuliers mettent en vente plus de 2'500 produits pour un public, lui aussi, toujours plus large. « Au début, c’était des personnes assez jeunes déjà convaincues par la deuxième main (…) mais aujourd’hui on voit vraiment que ça intéresse tout un chacun », souligne Sylvine Boillat. La co-organisatrice ajoute que les assortiments ont aussi évolué aux niveaux des tailles et des styles avec, notamment, l’arrivée de produits de « marques de grande renommée ». Et la Taignonne assure mettre un point d’honneur à vérifier la qualité des articles avant de les mettre en vente.