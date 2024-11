Pas de limitation à 30 km/h à ce stade à Glovelier

C’est à la commune de Haute-Sorne de décider ou non de demander un abaissement de la vitesse à la route de la Transjurane à Glovelier. Des riverains de la route cantonale H18 craignent pour la sécurité et se plaignent des nuisances engendrées par le trafic sur ce tronçon, qui court du rond-point du centre de la localité jusqu’à celui qui mène vers l’A16. Leur pétition a été relayée auprès du Gouvernement jurassien sous forme de question écrite par le député Loïc Dobler (PS).

Sollicité par l’exécutif pour sa réponse, le Service des infrastructures (SIN) fait un lien entre la période de récolte des signatures et des travaux menés sur l’A16, qui ont engendré une hausse des nuisances dans cette zone. Le trafic a certes augmenté de 40% entre 2000 et 2020 sur cette route (6’300 véhicules par jour en 2020), mais la sécurité n’est pas remise en cause, estime le SIN ; l’étroitesse de la route favorise des vitesses plutôt basses, et les deux trottoirs participent à une sécurité qui « correspond aux standards ». Le SIN n’est donc pas favorable à un abaissement de la vitesse légale, mais si la commune de Haute-Sorne demandait formellement une telle adaptation, il procéderait à un examen plus approfondi de la question. /lad