Subventions culturelles harmonisées dans les Franches-Montagnes

Le syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM) s’occupera des subventions culturelles dans le district. Il a approuvé jeudi soir en assemblée générale à Soubey de nouvelles directives en matière d’octroi d’aides financières dédiées aux associations culturelles taignonnes. Ce nouveau système met fin à une situation plutôt vague puisqu’auparavant, les communes franc-montagnardes versaient un certain montant à la fédération des associations culturelles des Franches-Montagnes qui s’occupait ensuite de répartir les fonds à disposition. Mais comme des membres de l’association du Café du Soleil faisaient partie de cette fondation, et pour éviter des tensions entre les acteurs culturels, le canton a demandé il y a environ deux ans un changement de régime. Depuis, aucune méthode claire n’était en vigueur.

Le SCFM a donc décidé d’harmoniser l’octroi de subventions culturelles en créant une commission dédiée à cette tâche. Le soutien financier sera versé en fonction des moyens à disposition et de l’intérêt du projet présenté. Le fonds d’attribution sera financé par les communes, à hauteur de 1,5 franc par habitant et par an, soit environ 15'000 francs, ainsi que par le soutien du canton qui pourrait être équivalent. Ce nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier prochain pour une durée de trois ans et pourra être modifié lors de chaque début de législature. Il pourrait donc être rectifié, si besoin, dès 2026.





Applaudissements pour la secrétaire du SCFM

En fin d'assemblée, le président du SCFM André Tschudi a pris la parole pour vivement remercier Isabelle Aubry. La secrétaire du syndicat a récemment remis sa démission. Elle quitte son poste après 15 années d’activité. Isabelle Aubry a été chaleureusement applaudie par les élus taignons et un reçu un bouquet de fleurs. /nmy