Votations du 24 novembre : vers une opposition gauche-droite

Des votations qui voient s’affronter deux visions de la politique. Les Jurassiens ont rendez-vous avec les urnes dans dix jours. En plus de l’élection partielle au Gouvernement pour remplacer Jacques Gerber, quatre objets fédéraux seront également soumis au vote. La gauche et la droite semblent partagées sur chacun des quatre objets.

A commencer par l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales. En plus du PCSI, des Socio-Chrétiens, des Verts’libéraux qui invitent à voter non, un comité s’est aussi formé. Il regroupe les Verts, le PS et sa section jeune, le WWF, Pro Natura et l’ATE. Pour les Verts, il s’agit « d’un gaspillage de 5,3 milliards de francs, à l’heure où il faut favoriser les infrastructures respectueuses du climat ». Le parti socialiste dénonce « une tromperie manifeste » qui ne ferait qu’augmenter le nombre de véhicule.

L’UDC estime pour sa part que cette initiative permet de décharger les grands axes et ainsi de rendre du temps aux travailleurs. Le Centre soutient également le texte et avance l'argument de la sécurité. Le PLR assure que ces mesures supprimeront les zones problématiques. Pour la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, des voies de communication performantes font partie des conditions cadre pour la bonne marche de l’économie.

Concernant le financement uniforme des prestations de l’assurance maladie, on observe là aussi une opposition gauche-droite. Le PS, les Verts, le CS-POP et le PCSI rejettent ce texte. Pour eux, « il n’est pas acceptable que davantage de pouvoir ne soit donné aux caisses-maladies ». Pour les partis qui soutiennent ce texte, à savoir, l’UDC, le PLR, le Centre, les Verts’libéraux, et les Socio-Chrétiens on y voit surtout une opportunité de freiner les coûts du système.