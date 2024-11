« Chaud Devant » : Sandra Gelin

Chaque semaine nous nous invitons dans une cuisine de la région afin de partager une recette et pour cette nouvelle chronique nous sommes accueillis par Sandra Gelin. Animatrice et personnalité haute en couleur, aime la musique, la littérature, et aime passer du temps à la réalisation de recettes.

Sandra nous propose un voyage en Inde et prépare un Dahl de lentille corail. Le Dahl se conjugue en une cinquantaine de différentes variétés, et celle-ci se savoure avec curry et lait de coco et accompagné de quelques Naan, un pain galette indien fait maison.