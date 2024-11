Comment sensibiliser les enfants à la lecture ?

« Lire avec mon enfant ». Voilà le titre d’une activité proposée par la bibliothèque municipale de Moutier, en collaboration avec le centre de puériculture du canton de Berne. Le public cible : les 0-3 ans et leurs parents. Et si le thème peut paraître anodin, il est en fait tout à fait crucial, puisque la lecture permet le développement de l’enfant à bien des égards : « La lecture développe la motricité fine, la visualisation, l’apprentissage du langage », exemplifie Débora Paugain, consultante pour la petite enfance au centre de puériculture du canton de Berne.

Comment, dès lors, sensibiliser ou intéresser un enfant à la lecture, et ce dès son plus jeune âge ? « On peut d’abord lire des livres aux enfants. Il y a aussi des livres conçus pour les tout-petits, avec des contrastes de couleurs, des livres de touchers qui sont utiles pour ceux qui sont un peu plus grands. Et à mesure que les enfants grandissent, on va pouvoir développer l’imagination avec d’autres sortes de livres. Le fait de donner l’exemple en lisant soi-même permet aussi, par mimétisme, de donner envie aux enfants de le faire », répond Débora Paugain. Une dernière piste : « Il y a des événements comme celui qu’on organise ce samedi qui permettent à des enfants de se réunir entre eux, de regarder des livres, de les toucher, de les ouvrir, de les fermer », conclut Débora Paugain. Le message est passé ! /tbe