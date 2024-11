Convivialité et bonne chère aux Loitche-Potches pour la Saint-Martin

La Saint-Martin ne connaît pas de frontières. Ainsi sur la Montagne de Moutier, on s’apprête à servir 130 menus entre samedi soir et dimanche midi. Ce sont les membres de la confrérie des Loitche-Potches qui sont aux fourneaux depuis jeudi matin. Ces amateurs de convivialité et de bonne chère se retrouvent pour cuisiner dans la bonne humeur, depuis une vingtaine d’années.

Au moment de la visite de notre journaliste Nancy Chapuis, les membres de la confrérie s’affairaient à la réalisation de la gelée de ménage, l’un des plats emblématiques du repas de Saint-Martin. Pour ce faire, pieds de porc, joues, jambonneaux, couennes et jarrets auront mijoté de longues heures, sous la surveillance de quelques membres de la confrérie des Loitche-Potches. Nul doute que les convives sauront apprécier le menu qui leur sera servi... /ncp-gtr-tbe