La police met en garde contre l’arnaque au faux policier

Depuis plusieurs jours, la région jurassienne est en proie aux arnaques au faux policier, explique la police. Une arnaque connue, peut-on lire dans le communiqué transmis ce samedi. Concrètement, une personne se faisant passer pour un policier (ou possiblement comme un banquier) téléphone à une victime potentielle, de préférence âgée. Elle prétend alors qu’il y a un problème avec la carte bancaire de son interlocuteur, et essaie d’en convaincre cet interlocuteur.

Si l’arnaque fonctionne jusque-là, le faux policier explique alors qu’un policier en civil viendra au domicile de la personne pour récupérer la carte bancaire et rétablir la situation. Une fois cette approche réussie, un faux policier se présente alors, légitimant sa fonction grâce à une photo présentée bien souvent sur un téléphone portable. Objectif : se faire remettre carte bancaire et code sous couvert de sa fonction usurpée.

La police appelle donc à la vigilance et rappelle, dans son communiqué, que « la police ne doit pas demander le code bancaire ni prendre des cartes de crédit sans un mandat pour le faire. De plus, un policier doit se légitimer avec une carte professionnelle sur laquelle il y a son nom et sa photo ».

En cas de doute, il faut appeler la Police cantonale jurassienne au 032 420 65 65. Toute tentative d’arnaque ou toute information de ce genre de délit doit être communiquée sans délai. /comm-tbe