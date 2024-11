Le savoir-faire exposé au Marché de Saint-Martin

De la place pour le savoir-faire au Marché de Saint-Martin à Porrentruy. Pendant cinq jours, six artisans, parfois amateurs, dévoilent leur secret devant des visiteurs ébahis. Une potière, un bijoutier-orfèvre, une dentelière, une vitrailliste, une sellière et un maroquinier se partagent cette grande salle chauffée qui permet justement de montrer leur technique. Une première pour cette 26e édition. Et le public n’a pas hésité à franchir le seuil pour découvrir leur passion. Depuis 20 ans, Frédérique Boillat pratique la poterie sur plaque, à côté de son travail de brancardière à l’Hôpital du Jura. Sapins, bougeoirs, et autres objets sont fabriqués sous les yeux des curieux. « C’est assez sympa pour eux de voir comment je fais », souligne la potière.