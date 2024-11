« Café des Arts » : Thierry Meury

L’argent ne fait peut-être pas que le bonheur, et ne pas en avoir offre peut-être une certaine liberté !

« A vot’ bon cœur », pièce écrite par Thierry Meury, met en scène deux personnages dont les chemins vont se croiser : un banquier qui a tout perdu, et un clochard évoluant avec un caddie et un ours en peluche : Archimède.

Olivier Etique et Francis Charmillot jouent cette satire autour de la mendicité, mais posent quelques questions sur notre rapport à l’argent. La pièce de Thierry Meury est à découvrir dès vendredi à Courtételle et promet quelques coups de théâtre. Reportage en pleine répétition.