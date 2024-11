Jean-Louis Crelier construit des maquettes par passion

Avec quelques planches de bois, Jean-Louis Crelier arrive à créer des maquettes de monuments célèbres. Depuis sa retraite, il y a une dizaine d’années, le septuagénaire construit des châteaux, celui de Porrentruy, par exemple, mais aussi la collégiale de St-Ursanne ou encore l’abbaye du Mont-Saint-Michel, qu’il n’a d’ailleurs jamais visitée. À raison d’une quarantaine d’heures par semaine, il parvient à reconstituer ces édifices à l’échelle au bout d’une année.

Dans la planche de bois brut, l’Ajoulot taille des baguettes qu’il débite ensuite en tuiles ou en briques de quelques millimètres. Vient ensuite le long travail de collage. Pièce par pièce, comme le maçon, les murs des édifices sont montés. Jean-Louis Crelier pousse même le souci du détail à aménager l’intérieur des salles et parfois même les fondations. Pour connaître ces monuments avec autant de précision, le citoyen de Bure regarde des centaines de photos et a même visionné à plusieurs reprises la vidéo d’un touriste qui arpentait le Mont-Saint-Michel : « Chaque fois, qu’il montait les escaliers, je notais les marches et c’est ça qui m’a donné les niveaux. »