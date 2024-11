La gare de Bienne va radicalement changer de visage d’ici moins de dix ans. La ville de Bienne a dévoilé tout récemment ses projets pour le secteur de la gare. La planification prévoit des espaces verts disséminés tout autour de la gare, sous forme de mosaïque. « Il y aura un chemin piéton qui passera par des zones ombragées, à côté de carrés herbeux agrémentés de buissons », précise l’urbaniste de la ville, Sabine Gersch.



Une accessibilité améliorée

Actuellement, la gare de Bienne est accessible du nord au sud. Mais la plus grande modification que subira la gare est son accessibilité sur quatre côtés, y compris à l’est et l’ouest, via les rues de Morat et d’Aarberg. « Le but principal était de désengorger l’unique axe piéton de la gare, ainsi que la place de la gare, qui est parfois traversée par un fleuve de piétons », ajoute l’urbaniste.

Place aux piétons et aux cyclistes, au détriment des voitures qui n’auront plus accès à la Place de la Gare, ni à la Rue de la Gare pour le trafic de transit. « Les places de parking perdues pourraient être compensées dans un autre secteur, au sud de la gare, mais ce n’est pas encore précisément décidé », précise encore l’urbaniste.

Les prochaines années seront dédiées à la planification et les premiers travaux pourraient être effectués d’ici 4 à 5 ans. La Place de la Gare, quant à elle, pourrait voir ses transformations arriver à partir de 2031./Jse