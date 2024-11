Le Mémento statistique 2024 est disponible

Les chiffres clés pour le Canton du Jura dans un seul document. L’édition 2024 du Mémento statistique est désormais disponible, informent les autorités cantonales ce lundi. Le document est accessible à tous et se présente en format de poche illustré de cartes et de graphiques. Il détaille les statistiques les plus récentes dans 19 domaines et permet ainsi une lecture « nuancée » de la situation démographique, économique, sociale et politique du canton. Par exemple, on apprend dans le livret d’environ 25 pages que 22,4% de la population jurassienne est âgée de 65 ans ou plus, que deux tiers des habitations sont des maisons individuelles et qu’un touriste séjourne en moyenne 1,7 jour dans le canton. Un chapitre est consacré aux données communales alors qu’un autre compare les données aux niveaux cantonal et national.

Le Mémento statistique est tiré à 6'000 exemplaires et diffusé gratuitement. La version papier peut être commandée gratuitement par courriel à stat@jura.ch ou via le formulaire en ligne à cette adresse. La version numérique est disponible sur le site de la statistique publique jurassienne. /comm-jad