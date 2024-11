Damien Chappuis : « L’AMDD tente de développer des projets communs pour l’ensemble du district »

Faire cohabiter les communes de la meilleure des manières et unir leurs forces pour mettre sur pieds différents projets. Ce sont les grands objectifs de l’Association des maires et des présidents de bourgeoisies du district de Delémont. Son président Damien Chappuis était l’invité de « La Matinale » ce mardi pour la présenter. « Le but est de développer des projets communs pour l’ensemble du district », explique Damien Chappuis.