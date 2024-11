Hommage à Michael Radulescu par son fils aux Jésuites

L’association Tribunes baroques rend hommage à Michael Radulescu. Le chef d’orchestre et musicien est décédé il y a un peu moins d’une année après avoir marqué Porrentruy par sa passion pour la musique de Bach. Pendant trente ans, l’Autrichien a transmis son savoir-faire lors des Académies Bach dans l’église des Jésuites. Ce dimanche au même endroit, c’est son fils Nicolas Radulescu qui va diriger un orchestre et un chœur, composés en grande partie par des amis de son père. La première répétition se déroulait mardi après-midi. Hormis des pièces majeures de Bach, comme « Magnificat », la dernière composition de Michael Radulescu sera jouée pour la première fois. Nicolas Radulescu a choisi d’intégrer « De Lumine » au programme : « J’ai pensé que pour les adieux de mon père c’est une bonne idée de finir cette pièce en la chantant ici à Porrentruy ». Les autres morceaux sélectionnés sont résolument éclatants, car Michael Radulescu était de nature optimiste et recherchait la lumière. Après un décès, « mon père disait la vie continue ».