L’énergie solaire pour éclairer des tunnels de la région

Ce sont ainsi quinze sites de l’A16 entre Court et Boncourt qui ont été sélectionnés. La centrale technique de la galerie de Develier a été la première à accueillir des panneaux solaires « entre fin 2023 et début 2024, avec une mise en service en mars 2024 », relate le chef de projet au niveau cantonal. Un chantier, d’une taille « d’environ 1'200 m2 » selon Grégory Champion, a démarré au début du mois de novembre sur le toit du tunnel du Bois de Montaigre, situé entre la jonction de Bressaucourt et le viaduc du Creugenat. Enfin le tunnel de Neu-Bois entre Bure et Boncourt sera concrètement équipé d’une installation d’une surface similaire. Les travaux doivent « débuter encore cette année, pour une mise en service le début de l’année prochaine. » La production de ces deux nouveaux ouvrages en Ajoie correspondra à la consommation d’environ 150 ménages. À terme, si l’OFROU souhaite finaliser « l’entier de ces projets, on avoisinera à peu près 900 ménages de correspondance de consommation sur le tronçon entre Court et Boncourt. »