Nouveau lieu pour voter à Delémont

La population de Delémont va devoir changer ses habitudes pour se rendre à l’urne. La ville proposera dès vendredi un bureau de vote unique situé à l’Artsenal. Les bureaux de l’Hôtel de Ville et du Collège sont donc abandonnés. La commune privilégie le nouveau lieu, jugé plus accessible et à proximité directe du parking de la Place de l’Etang. Les horaires sont par la même occasion adaptés. Le bureau de vote de l’Artsenal sera ainsi ouvert de 17h à 19h le vendredi, puis de 10h à 12h le samedi et le dimanche. /comm-rch