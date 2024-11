Pollution coûteuse mais pas retardatrice pour la zone AIC du Noirmont

Le sol est pollué dans une partie de la zone d’activités d’intérêt cantonal (AIC) au Noirmont. Les travaux sont en cours pour accueillir des usines dans le nouveau secteur industriel situé à l’entrée du village franc-montagnard depuis les Emibois. Mais lors du terrassement d’un chemin positionné près de la fromagerie des Franches-Montagnes, la décharge d’une ancienne entreprise de construction a été découverte. Le syndicat en charge de la zone AIC du Noirmont a reçu ce mardi les résultats d’analyses conduites par un laboratoire routier vaudois. Selon ce dernier, le sol contient une trop grande quantité de HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des composants utilisés notamment dans les années 1980-1990 pour lier des enrobés bitumineux. La teneur de HAP dépasse la limite de 250 mg/kg, nous a indiqué Renaud Baume, le président du syndicat de la zone AIC franc-montagnarde.





Des coûts supplémentaires qui n’occasionneront pas de retard

Cette pollution provoque surtout des conséquences financières. Entre 200 et 300 m3 de matériaux pollués devront être évacués vers la décharge de Boécourt qui peut accueillir des déchets de type E. La manœuvre se chiffre à 100'000 francs, selon les estimations de Renaud Baume. Elle sera réalisée entre la fin de cette semaine et le début de la prochaine.

Mais cet accroc n’enrayera pas le calendrier des travaux au Noirmont. Toutefois, les interventions dans le secteur pollué devraient connaitre un retard d’une quinzaine de jours qui sera rattrapé, au plus tard, dès le printemps prochain. Sur le reste de la zone AIC, le chantier va se poursuivre et la construction des premières usines ne sera pas prétéritée, nous a assuré Renaud Baume. L’inauguration de la première entreprise est espérée entre l’automne 2025 et début 2026. /nmy