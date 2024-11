Une 17e édition pour le Tropicana Beach Contest

Le Tropicana Beach Contest repart pour une 17e édition. L’événement aura lieu du 23 au 25 janvier prochains à la Halle des Fêtes de Bassecourt. Le lieu sera à nouveau transformé en plage géante pour l’occasion, où les organisateurs attendent 6'000 personnes. Tournois de beachvolley, concerts et autres animations sont au programme dans une ambiance tropicale. Les bénéfices du Tropicana Beach Contest seront versés à six associations présentes sur place. Les inscriptions pour les différents tournois et les jeux interplages seront ouvertes dès ce jeudi soir à 19h07 sur le site internet. /comm-rch