Une association pour gérer le Forum St-Georges

Une nouvelle association s’occupe désormais de la gestion du Forum St-Georges. « Culture St-Georges », c’est son nom, a vu le jour en juillet dernier, indique un communiqué publié ce mardi. Le comité est composé de membres de trois troupes de théâtre delémontaines. Il s’agit de la compagnie professionnelle « En boîte », la troupe semi-professionnelle « Vol de nuit » et la compagnie de théâtre amateur « Les Funambules ». Une convention a été passée avec la ville de Delémont qui était précédemment en charge de la gestion de la salle de spectacle. La nouvelle association a pour principale tâche de gérer les locations du Forum St-Georges, en collaboration avec la municipalité. Elle accueille ainsi les locataires et répond aux besoins spécifiques concernant les espaces de la grande salle, des loges, du bar et de la cuisine. Les demandes de réservation sont toujours à déposer auprès de la municipalité. En contrepartie, les membres de « Culture St-Georges » peuvent bénéficier des infrastructures pour leurs répétitions et leurs représentations lorsque la salle n’est pas louée. L’association remet également à jour le parc technique et prévoit de réaliser différents projets culturels pour faire revivre le Forum St-Georges. La convention signée avec la municipalité porte sur six mois, soit jusqu’à la fin de l’année, et est reconductible. Les deux partenaires notent que la collaboration « fonctionne bien » et « espèrent pouvoir la pérenniser ». /comm-fco