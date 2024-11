Une journée pour mettre en lumière les droits des enfants

Les droits de l’enfant doivent être mieux connus et renforcés. Le message sera au cœur de la Journée internationale liée à cette question qui se tient mercredi. Dans la région, certains cinémas proposeront notamment des projections de films et des tables rondes. C’est le cas de Cinémont à Delémont. La journée se déroulera en deux parties, la première sera destinée aux enfants pour leur apprendre ou leur rappeler leurs droits, la seconde aux adultes pour les sensibiliser à la question. Enseignante spécialisée et initiatrice du projet avec les cinémas, Daniela Schnegg tient à faire passer le message principal contenu dans la convention de l’ONU sur les droits de l’enfant ratifié par le Suisse en 1997. « Il s’agit d’assurer la protection et les soins nécessaires. Quand on lit les statistiques sur les violences domestiques ou sexuelles, on se rend compte qu’il y a encore matière à bien mieux protéger les enfants. Notre Constitution le dit aussi », explique Daniela Schnegg.