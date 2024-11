Le Parlement jurassien veut être plus égalitaire

Le Parlement jurassien veut améliorer la représentation des femmes. Les députés ont validé ce mercredi par 41 voix contre 13 et 5 abstentions une motion interne de quatre députées, Leïla Hanini (PS), Géraldine Beuchat (PCSI), Céline Robert-Charrue Linder (Les Vert-e-s) et Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) et intitulée « Un plan égalité au Parlement jurassien ». Le texte vise à mettre sur pied, en collaboration avec la déléguée à l’égalité, des mesures concrètes pour améliorer la représentation des femmes tant au sein du législatif cantonal, que dans les commissions et les instances dirigeantes des groupes. Avec 15 femmes sur 60 députés, « nous sommes à la traîne » a lancé Géraldine Beuchat. Pour l’élue de Glovelier, « ce plan permettra de poser les bases d’une institution moderne, inclusive et exemplaire ».

Tous les groupes se sont accordés sur le constat de la sous-représentation des femmes au sein de l’hémicycle. Une partie de la droite a en revanche questionné l’utilité d’un tel plan : « À la fin, c’est le peuple qui doit décider », a argué le député Yves Gigon, tandis que le PLR a fait part de ses doutes sur l’instauration de quotas.





Exemple catalan

L’idée d’un plan égalité jurassien est issue d’une rencontre en mars 2022 entre une délégation composée des quatre députées signataires de la motion et de membres du Parlement de Catalogne. Ce dernier s’est doté en 2020 d’un plan égalité, qui a fait ses preuves avec désormais 48,1% de femmes représentées au législatif, la PCSI Géraldine Beuchat. Le Parlement jurassien est le législatif cantonal qui compte le moins de femmes en Suisse romande et se situe à la 21e place sur 26 du classement au niveau national. /gtr