Pauline Jeanbourquin a sorti son premier long-métrage

Habituée des court-métrages, Pauline Jeanbourquin a dû changer sa manière de travailler pour ce format plus long. « Un premier long-métrage, ça prend énormément de temps. Entre la première idée et la fin, ça m’a pris cinq ans. Il y a fallu trouver les financements et la bonne personne. Ensuite, le tournage m’a pris un mois et le montage cinq mois. Il faut vraiment être au taquet tout le long et ne pas lâcher pour ne pas louper le film », raconte la Jurassienne qui en parle comme d’un « marathon. Elle ne cache pas ses envies de réaliser un long-métrage de fiction. Pour ce faire, elle partira étudier au Canada durant six mois, grâce à la bourse de la FARB. /lge