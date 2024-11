Une salle multi-jeux éphémère à Bourrignon

C’est un nouvel endroit pour s’amuser en groupe lors des longues journées et soirées d’hiver. Une salle multi-jeux a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Bourrignon. La société jurassienne « Découverte Nature & Loisirs » gérée par Coralie et Jonas Erzer est à l’origine de la démarche. Le couple a notamment développé ce projet à la suite de la fermeture de la Croisée des Loisirs qui est actuellement en travaux. L’idée est d’attirer des groupes dans le cadre de sorties d’entreprises ou encore des familles. Différentes activités sont proposées allant des jeux en bois géants au curling et à la pétanque d’intérieur. La société a aussi fait l’acquisition d’un mur interactif qui propose une trentaine de jeux, notamment avec des balles. « C’est le seul dans l’Arc jurassien », précise Jonas Erzer. Les activités sont accessibles aux enfants dès six ans.