La Maison du Père Noël fait son retour à Mormont

Avec le retour de la neige, vient celui de la Maison du Père Noël. La bergerie de Mormont accueillera la deuxième édition de la manifestation qui vise à mettre en valeur les prestataires agritouristiques de la région. La Maison du Père Noël est mise en place par l’association BeJu Tourisme rural avec le soutien de Jura Tourisme et de la Fondation rurale interjurassienne. Elle ouvrira ses portes du 1er au 28 décembre prochains pour plonger les petits et les grands dans la magie de Noël. La manifestation avait fait un carton l’an dernier pour sa première édition avec plus de 8'000 visiteurs. La formule a ainsi été reconduite.

Le public pourra accéder gratuitement à la Maison du Père Noël tous les jours de 9h à 18h. La chambre du Père Noël comportera des clins d’œil décoratifs à l’agritourisme et au terroir. La petite ménagerie de la famille Noël rassemblera lapins, moutons et poneys sans compter le sapin de Noël géant et les lanternes décorées par 24 classes jurassiennes. Les mercredi – sauf le 25 décembre – et samedi après-midis, les enfants auront la possibilité de rencontrer le Père Noël et la Mère Noël, de participer à un atelier Grittibänz et de se plonger dans l’univers des contes. Des navettes gratuites au départ de la gare de Porrentruy seront mises en place les dimanches avec des activités supplémentaires comme la parade du Père Noël, des balades en char attelé et des tours à poney. Des concerts sont également prévus les quatre dimanches. Le programme complet est à découvrir sur le site officiel de la Maison du Père Noël. /comm-fco