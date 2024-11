Pro Junior Arc Jurassien doit faire plus avec moins

Une vente solidaire plus nécessaire que jamais. C’est par ces mots que l’association Pro Junior Arc Jurassien, anciennement Pro Juventute, a annoncé jeudi relancer sa traditionnelle action de solidarité de fin d’année. Ces prochains jours, environ 7'000 élèves de tout l’Arc jurassien iront frapper aux portes pour vendre différents produits afin de récolter des fonds en faveur des familles en situation de précarité.

Dans un contexte économique marqué par une perte du pouvoir d'achat des ménages et une augmentation continue des prix, l’action de solidarité mise sur pied chaque fin d’année par Pro Junior Arc Jurassien semble n’avoir jamais été aussi nécessaire qu’aujourd’hui. Si l’association ne dispose pas pour l’heure de chiffres très précis, elle estime venir en aide chaque année à environ 4'000 familles dans la région. Un chiffre en hausse ces dernières années. « Depuis le Covid, on constate une augmentation de plus de 30 % des demandes d’aides financières alors qu’on enregistre moins 40 % de participation des classes », souligne Yannick Boillod, secrétaire général de Pro Junior Arc Jurassien.







De moins en moins solidaire ?

Faut-il pour autant en déduire que la solidarité est en perte de vitesse dans la région ? « Ce n’est pas une volonté, les enseignants sont beaucoup sollicités et reprendre une vente ça peut être souvent être considéré comme une charge administrative supplémentaire alors même que la vente est un outil pédagogique pour les enfants puisqu’ils apprennent la solidarité, l’expression orale, à compter ou encore à vaincre leur timidité », relève encore Yannick Boillod. C’est pour tenter de répondre à ces inquiétudes que Pro Junior Arc Jurassien a revu sa copie en faisant évoluer son modèle de vente. Les produits d’appel, tels que le traditionnel thé de Noël ou les stylos, sont désormais vendus en circuit court et de manière directe par les élèves. Autre modernisation, un outil informatique simplifié qui permet aux enseignants de s’inscrire plus facilement.