Coups de pouce aux parents nourriciers

Les autorités cantonales jurassiennes sont à la recherche de familles d’accueil. Comme d’autres cantons romands, le Jura est confronté à une augmentation du nombre d’enfants qui ont besoin d’un foyer sécurisé et stable. Ils sont 137 à l’heure actuelle, dont 70 sont placés hors canton, alors que 25 familles jurassiennes sont engagées dans cette démarche. Selon Muriel Christe Marchand, cheffe du Service de l’action sociale, il manquerait cinq familles d’accueil, afin de proposer la meilleure solution à chaque situation pour éviter des placements en institution et/ou hors canton. Pour faire face à cet afflux et pour répondre aux doléances des parents nourriciers, plusieurs mesures ont été prises dans la révision de l’ordonnance, acceptée dernièrement par le Gouvernement et communiqué ce vendredi matin.

L’amélioration porte notamment sur une meilleure reconnaissance de l’engagement de ces personnes. Le Service de l’action sociale leur proposera dans les mois qui viennent un accompagnement, un accès à une formation de base et à une formation continue. Et dès le 1er février, la rétribution sera revue à la hausse passant de 1'300 francs à 1'800 francs par mois et par personne mineure accueillie à plein temps. Le Service de l’action sociale a collaboré avec l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le secteur de la protection de l’enfance des Services sociaux régionaux et l’Association jurassienne d’accueil des migrants.

Une campagne de recrutement doit aussi être mise sur pied ces prochains mois pour trouver les quelques parents nourriciers supplémentaires. /comm-ncp