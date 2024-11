St-Ursanne - Les Rangiers octroie un chèque à l’AJAFEC

Le comité d’organisation de la mythique course de côte internationale St-Ursanne - Les Rangiers fait un geste en faveur de l’Association jurassienne d’aide aux familles d’enfants atteints du cancer (AJAFEC). Il indique ce vendredi avoir fait don d’un chèque de 1'500 francs grâce à la vente de l’affiche à l’effigie de la 79e édition de la manifestation. L’objet a été mis aux enchères et a rapidement atteint des sommes importantes. C’est finalement un acheteur anonyme qui en a fait l’acquisition. Le comité central a donc décidé de faire don de l’enveloppe récoltée à une association qui lui tient à cœur et entend reconduire une telle opération pour les prochaines éditions. /comm-ero