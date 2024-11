Incendie important à Courgenay

Un incendie c’est déclaré cette nuit au alentours de 3h15 au restaurant de la pierre Pierre Percée à Courgenay. Alertés par une locataire du bâtiment, les pompiers ont pu intervenir rapidement. L'unique occupante du bâtiment au moment des faits a pu quitter les lieux sans encombre et aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers du SIS Mont-Terri et du Centre de renfort de Porrentruy sont intervenus. 48 hommes et 7 véhicules ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre. Vers 7h du matin l’incendie était maîtrisé mais il restait encore quelques foyers. Les opérations de surveillance vont se prolonger encore durant une bonne partie de la journée. Malgré les efforts des pompiers toute la toiture du restaurant a été détruite et les dégâts sont importants. La route entre Porrentruy et Courgenay est fermée après le passage à niveau, une déviation a été mise en place. /comm-age