Un photographe dans la ville

Un mois pour obtenir son cliché

Olivier Moeckli ne s’est pas contenté de prendre de la hauteur, il a aussi plongé dans le détail de ces villes et s’est parfois rapproché de celles et ceux qui la peuplent. De cet homme au volant de son taxi-bus, de cette fillette qui vend des fruits dans la rue. Olivier Moeckli a parfois dû se montrer patient. « Il y avait ce petit restaurant à Oulan-Bator et cette femme qui y travaillait avec sa nièce. L’endroit était extraordinaire, très asiatique, avec des décorations des années 50. Je m’y rendais souvent, mais il m’a fallu un mois pour qu’elles acceptent que je les prenne en photo. » /tna