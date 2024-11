Un crédit de 1,8 millions de francs passe largement la rampe à Val Terbi. Les citoyens ont accepté à 85% (852 OUI et 140 NON) l'enveloppe destinée au projet de rénovation et d’assainissement énergétique de l'école primaire de Vicques. Le taux de participation s'élève à 40%. /tna