Election partielle au Gouvernement jurassien : Les réactions

Stéphane Theurillat deviendra le 24e ministre Jurassien. Le Centriste a été élu ce dimanche à l'exécutif jurassien avec 50,4% des voix. Elu dès le premier tour il a obtenu 85 voix de plus que les 10'211 nécessaires. Cette victoire au premier tour réjouit forcément les membre du Centre Jura qui récupèrent leur 2e siège perdu en 2020. Sandra Hauser, secrétaire générale du parti, a souligné le travail effectué par le candidat et le parti jurassien : « On a beaucoup travaillé, on s’est mobilisé et aujourd’hui on récolte les fruits de ce travail. »