Élection partielle et victoire de Stéphane Theurillat : commentaire

Pari réussi pour le Centre et Stéphane Theurillat. Avec une élection dès le premier tour, il n’y a pas eu photo. Le candidat de Porrentruy a séduit en misant notamment sur l’aspect rassembleur de sa personne et ses compétences en matière de management moderne. Message reçu cinq sur cinq en cette période difficile pour le canton du Jura sur le plan financier. La gauche, elle, a échoué dans sa tentative de faire basculer le Gouvernement de son côté, de lui donner une majorité féminine et de placer avec Pauline Godat les écologistes à l’exécutif pour la première fois. Elle était unie, mais a mené une campagne en ordre trop dispersé, moins visible. Un sentiment peut se dégager : celui qui en voulait le plus a gagné. Dans tous les cas, l’électorat s’est exprimé très clairement : il a choisi le maintien d’un Gouvernement équilibré, en cohérence avec la composition du Parlement.