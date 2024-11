Votations fédérales : les résultats dans le Jura

Deux « non » au droit du bail

Les Jurassiens ont refusé les deux réformes liées au droit du bail. L’encadrement de la sous-location a été rejeté par 59% des voix, tandis que la résiliation pour besoin propre a été écartée par 60,6% des voix.

L’encadrement de la sous-location a été le plus largement accepté à Courchavon (65,2%), Damphreux-Lugnez (64,1%) et Movelier (55,3%). Les Enfers (69,5%), Lajoux et Saignelégier (67,6%) ont le plus haut de refus. Le district de Delémont (60,7%), les Franches-Montagnes (62,4%) et Porrentruy (54,9%) ont tous refusé le texte avec un taux de participation qui s’élève à 39,7%.

Quant à la résiliation pour le besoin propre, Damphreux-Lugnez (62,8%), Courchavon (60,5%) et Grandfontaine (54,4%) ont le plus haut taux d’acceptation. Les Enfers (73,7%), Courchapoix (71,4%) et Lajoux (70,4%) ont le plus haut taux de refus. Le district de Delémont (61,9%), les Franches-Montagnes (63,6%) et Porrentruy (57,3%) ont tous refusé le texte avec un taux de participation de 39,8%. /gtr-ero