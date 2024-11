Rénovation et agrandissement de Stockmar : le SIDP informe

La rénovation et l’agrandissement du Collège Stockmar à Porrentruy sont au cœur de cinq séances d’information à la population. La première a lieu ce lundi à 19h30 à la Halle de gymnastique de Courtemaîche. Ces rendez-vous ouverts à tous sont organisés par la Syndicat intercommunal du district de Porrentruy et visent à informer les citoyens sur le projet en toute transparence. Le coût de la rénovation et de l’agrandissement de Stockmar est estimé à plus de 30 millions de francs. Le SIDP envisage de soumettre le crédit au vote durant le deuxième semestre 2025. /comm-rch